В Харькове в результате обстрела погиб волонтер, еще одна девушка получила ранение

В понедельник, 14 марта, в Харькове машина волонтеров организации Help Army возле парка Горького попала под обстрел российских оккупантов, в результате чего один волонтер погиб, а другой - получила ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По словам волонтера Анжелы Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится сейчас в больнице. Отметим, в течение дня 14 марта Харьков в очередной раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В городе неоднократно объявляли воздушную тревогу.