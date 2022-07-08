ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові знову лунають вибухи. Оголошено повітряну тривогу

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 08 липня 2022 21:57
У Харкові знову лунають вибухи. Оголошено повітряну тривогу Фото: у Харкові знову чутні вибухи (УНІАН)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на вечір 8 липня в Харкові знову лунають гучні вибухи. Детальної інформації поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повідомляється, що вибухи також чутні і в Харківській області. На даний момент в регіоні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що минула ніч у Харкові вперше за кілька тижнів пройшла без обстрілів. Але за день до цього противник масовано вдарив по Немишлянському району, пошкодивши будинки, гаражі та контейнери. Внаслідок обстрілу загинули троє осіб.

Українська сторона вважає, що загрози наступу російських військ на Харків нині немає, оскільки у противника недостатньо живої сили на цьому напрямі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вибух
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал