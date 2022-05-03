У Харкові ракетами обстріляли парк Горького: жителів просять обмежити пересування містом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду .

Як повідомив сьогодні, 3 травня, Харківський міський голова Ігор Терехов, обстрілів по Харкову поменшало, але бути на вулиці все ще небезпечно. Ворог продовжує завдавати хаотичних ракетних ударів, зокрема, сьогодні ракетами був обстріляний парк Горького.

"Це дуже оманлива тиша. Тому я дуже прошу харків'ян берегти свої життя і в сьогоднішніх умовах обмежити пересування містом", - зазначив мер Харкова.

За його словами, для мешканців, які перебувають в укриттях, організовано підвезення продуктів харчування та товарів першої необхідності. Крім того, для того, щоб діти не переривали навчальний процес, могли навчатися, на станціях метрополітену встановлені парти.