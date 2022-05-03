RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові ракетами обстріляли парк Горького: жителів просять обмежити пересування містом

Фото: парк імені Горького у Харкові (stroyobzor)
Автор: Євгеній Прокопенко

Жителів Харкова просять обмежити пересування містом і, по можливості, перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив сьогодні, 3 травня, Харківський міський голова Ігор Терехов, обстрілів по Харкову поменшало, але бути на вулиці все ще небезпечно. Ворог продовжує завдавати хаотичних ракетних ударів, зокрема, сьогодні ракетами був обстріляний парк Горького.

"Це дуже оманлива тиша. Тому я дуже прошу харків'ян берегти свої життя і в сьогоднішніх умовах обмежити пересування містом", - зазначив мер Харкова.

За його словами, для мешканців, які перебувають в укриттях, організовано підвезення продуктів харчування та товарів першої необхідності. Крім того, для того, щоб діти не переривали навчальний процес, могли навчатися, на станціях метрополітену встановлені парти.

Нагадаємо, російські окупанти вдень 3 травня обстріляли центр Харкова. В результаті удару загорівся дитячий атракціон в міському парку і ще кілька об'єктів.

Також сьогодні вранці окупанти обстріляли фабрику в Харківській області, одна людина загинула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніХарків