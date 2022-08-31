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У Харкові пролунали вибухи

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Харків, Середа 31 серпня 2022 21:53
У Харкові пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 31 серпня, ввечері в Харкові прогриміли вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Більш детальної інформації про вибухи офіційні джерела поки не розкривали. Жителям міста і області необхідно залишатися в укриттях.

Варто зауважити, що проводити фото- і відеозйомку місця події суворо заборонено.

Нагадаємо, у середу вдень, 31 серпня, російські окупанти в черговий раз обстріляли Харків.

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Харків Вибух Війна Росії проти України
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