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У Харкові пролунала серія вибухів, у місті оголошено повітряну тривогу

Фото: у Харкові пролунала серія вибухів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Харкові вночі 9 серпня пролунала серія вибухів, в обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційних повідомлень про вибухи поки не надходило. Нагадуємо, що до закінчення повітряної тривоги рекомендується перебувати в укритті.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 серпня в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти обстріляли Київський район.

Також, Харківські правоохоронці назвали кількість загиблих цивільних від обстрілів.

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