Співробітники "Електроважмашу" перекрили центральний проспект в Харкові через затримки по зарплаті
Сотні співробітників "Електроважмашу" перекрили центральну магістраль Харкова - Московський проспект. Вони вимагають погасити зарплатну заборгованість за останні три місяці.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Протестом заводчани намагаються привернути увагу до безвихідної ситуації, що склалася на заводі. Вони стверджують, що з грудня минулого року не одержують зарплату.
За їх словами, протягом січня та лютого поточного року керівництво заводу відправляло співробітників у відпустки своїм коштом.
"Зарплат немає і не передбачається. На рахунках заводу не більше 200 тис. грн, у той час, як щомісячний фонд оплати праці становить 20-30 млн грн. Контрактів на виробництво немає, а це означає, що роботи не буде", - говорять учасники протесту.
Своїм сьогоднішнім протестом вони хочуть привернути увагу до катастрофічної ситуації на державному заводі.
Нагадаємо, в кінці березня НАБУ викрило п'ятьох людей в організації корупційної схеми в державному підприємстві "Електроважмаш", що завдала збитки в 13,7 млн гривень.
Крім того, в червні 2020 року Харківський суд відсторонив від займаної посади виконуючого обов'язки генерального директора держпідприємства "Електроважмаш" Віктора Буська.
Харківська прокуратура у своєму зверненні до обласного Госпсуду прямо вказує на бездіяльність Фонду держмайна у протидії розграбування заводу його керівниками.
Варто також відзначити, що це затримки по зарплатах на заводі були й раніше. Тільки в кінці листопада на "Електротяжмаші" почали погашати заборгованість за серпень, вересень і 25% за жовтень.
Приватизація держпідприємства "Завод "Електроважмаш" запланована на 2021 рік. Однак, підприємство опинилося в скрутному економічному становищі, втративши 65% виробництва.