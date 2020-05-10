У Вінницькій області сталося ДТП, загинули троє військових

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще одна людина постраждала й перебуває у реанімації

У суботу ввечері, 9 травня, в Калинівському районі Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули троє військовослужбовців, ще одна потерпіла перебуває у реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Як повідомляється, аварія сталася близько 22:00 на дорозі між селом Нападівка та Люлинці. Автомобіль Mercedes Vito з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом.

"За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля, 28-річний житель Калинівки, не вибравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з'їхав з дороги й зіткнувся з деревом", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП водій, його 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка, військовослужбовці військової частини А-1119, від отриманих травм померли на місці події.

Також постраждала 20-річна пасажирка цього автомобіля. Зараз вона у важкому стані госпіталізована в реанімаційне відділення Калинівської районної лікарні.

Правоохоронці відкрили справу по ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини аварії ще з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сталося зіткнення двох автомобілів в місті Яремче, що призвело до травмування 4 осіб.

Також РБК-Україна писала, що в Мукачеві в ДТП з мікроавтобусом загинув працівник прокуратури.