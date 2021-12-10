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У Краматорську чоловік влаштував стрілянину в магазині через правила про продаж спиртного: чим це закінчилося

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Краматорськ, П'ятниця 10 грудня 2021 20:42
У Краматорську чоловік влаштував стрілянину в магазині через правила про продаж спиртного: чим це закінчилося Колаж РБК-Україна: у Краматорську покупець відкрив вогонь у магазині після відмови продати алкоголь вночі
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську чоловік відкрив стрілянину з пістолета, оскільки йому в нічний час в магазині відмовилися продати спиртні напої. Бажаючий випити неадекват під загрозою вбивством змусив таки продавщицю відпустити йому пляшку.

Про це 10 грудня передали в прес-службі Краматорського райуправління поліції.

Повідомлення про стрілянину біля магазину надійшло правоохоронцям близько другої години ночі.

На місці "копи" з'ясували, що в торгову точку прийшов чоловік, щоб купити алкоголь, але продавщиця відмовила покупцеві, пояснивши, що продаж спиртних напоїв в нічний час заборонена.

Після цього розлючений незнайомець дістав пістолет і почав погрожувати продавщиці. Щоб "підкріпити серйозність" своїх вимог, він здійснив постріл вгору.

"Шокована жінка виконала вимогу чоловіка і продала останньому алкогольний напій", - розповіли в поліції.

І ось, саме під час роботи на місці слідчо-оперативної групи, в магазин повернувся озброєний покупець. Ймовірно, за добавкою.

Правоохоронці роззброїли чоловіка, забравши "предмет схожий на пістолет, за попередніми даними стартовий".

За фактом інциденту було розпочато досудове розслідування за ст. 129 Кримінального кодексу "Погроза вбивством".

Раніше повідомлялося, що у Краматорську грабіжник викликав патрульних додому, щоб уточнити у "копів", чи розшукують його за скоєні крадіжки.

Також ми писали, що у Києві можуть скасувати заборону на продаж алкоголю вночі - відповідний позов перебуває на розгляді в Окружному адмінсуді столиці.

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