ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі відвідувач влаштував стрілянину в кафе

Новини » Надзвичайні події    23.07.2019 - 12:38
В Одесі відвідувач влаштував стрілянину в кафе
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

П'яного відвідувача попросили оплатити рахунок

В Одесі відвідувач кафе влаштував стрілянину у відповідь на прохання оплатити рахунок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу управління Нацполіціі в Одеській області.

Зазначено, що інцидент стався вночі в одному з кафе у Приморському районі, куди нетверезий 19-річний хлопець прийшов з другом. Так, персонал закладу упізнав у них недавніх відвідувачів, які не розрахувалися за чеком.

На прохання сплатити борг або покинути заклад відвідувачі відреагували агресивно і почали конфліктувати. На вулиці один з них дістав пневматичний пістолет і, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їхній бік кілька пострілів. У результаті події ніхто не постраждав.

Відзначається, що співробітники Приморського відділу поліції встановили особи двох підозрюваних.

Стрілку оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство". На даний час він знаходиться під домашнім арештом. Пістолет вилучено.

Крім того, другого підозрюваного притягли до відповідальності за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "Дрібне хуліганство".

Нагадаємо, в кінці червня в Одесі під час інспекції пляжів орендарі "Отрада" напали на депутата і журналістку. Так, у ході депутатської інспекції міських пляжів співвласник пляжу Юрій Резніков наставив заряджений автомат на людей, які зайшли на його територію.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам.

В Одеській області замінували ряд виборчих дільниць В Одесі на березі стався зсув ґрунту
Новини України ОдесаОдесаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся