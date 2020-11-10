У Волновасі від вибуху на підприємстві постраждали дві людини

Фото: поліція на місці вибуху у Волновасі (dn.npu.gov.ua)

У Волновасі Донецької області вранці 10 листопада стався вибух невідомого вибухового пристрою на території місцевого підприємства. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Потерпілих госпіталізували. На місці вибуху вибухотехніки вилучили залишки предмету, який здетонував.

Інцидент попередньо кваліфікували за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Фото: місце вибуху у Волновасі (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня у Білій Церкві пролунав вибух в магазині будматеріалів. В результаті вибуху постраждали дві людини, вони потрапили в реанімацію.

Також РБК-Україна писало про нещодавній вибух на газорозподільному пункті в Харківській області. Жертвами цього інциденту стали троє людей.

Крім того, на початку жовтня через витік газу у Львові стався вибух у багатоповерхівці.