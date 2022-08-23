Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова

У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих", - написав міський голова. Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася. Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.