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Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова

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Харків, Вівторок 23 серпня 2022 21:15
Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих", - написав міський голова.

Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.

Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, вдень жителі Харкова також чули вибухи.

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