Росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова
Ілюстративне фото: росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова (Getty Images)
У вівторок, 23 серпня, ввечері окупанти обстріляли Шевченківський район Харкова. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
"Тепер і ввечері обстріл Шевченківського району. Попередньо без постраждалих", - написав міський голова.
Жителям Харкова та області необхідно пройти в укриття, оскільки повітряна тривога поки не припинилася.
Варто зауважити, що сьогодні в Харкові святкують День міста.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, вдень жителі Харкова також чули вибухи.
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