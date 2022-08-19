У Харкові пролунали вибухи

У Харкові ввечері 19 серпня пролунали вибухи. В той момент, коли очевидці чули вибухи, повітряна тривога у місті не була оголошена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Наразі невідомо, яка причина вибухів, які чули у Харкові. Влада міста та військова адміністрація області з офіційними коментарям поки не виступали.

Про постраждалих чи загиблих в результаті вибухів інформації також немає.