"Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові. Нами було попереджено представників Української православної церкви Московського патріархату", - сказала Домашенко.

За її словами, особа, яка мала провести теракти, встановлена.

"Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", - додала Домашенко.

Раніше у соцмережах з'явився запис переговорів чоловіків, під час якого вони обговорюють, за тисячу доларів виконавець мав підпалити чотири церкви УПЦ МП, щоб спровокувати церковний конфлікт.