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В Харькове предупредили теракты в церквях Московского патриархата, - СБУ

Автор: Мария Кучерявец

Службы безопасности Украины перехватила телефонный разговор об организации терактов в Харькове. Злоумышленники планировали поджечь несколько церквей Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря СБУ в Харьковской области Лилию Домашенко, которую цитирует местное издание KHARKIV Today.

"Да, мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове. Нами были предупреждены представители Украинской православной церкви Московского патриархата", - сказала Домашенко.

По ее словам, лицо, которое должно было провести теракты, установлено.

"Сейчас проводится весь комплекс необходимых действий", - добавила Домашенко.

Ранее в соцсетях появилась запись переговоров мужчин, во время которой они обсуждают, что за тысячу долларов исполнитель должен был поджечь четыре церкви УПЦ МП, чтобы спровоцировать церковный конфликт.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили злоумышленников, которые планировали митинги с участием 1500 человек под Офисом президента в Киеве, злоумышленники готовили "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ.

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