У Харкові під час спроби бунту в колонії постраждали 22 людини

У Харкові в Олексіївській колонії №25 під час спроби бунту в'язнів постраждали 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уповноваженого Верховної ради з прав людини.

Повідомляється, що в'язнів били гумовими кийками та одягали їм наручники. В результаті інциденту 22 засуджених отримали садна і синці.

"Під час моніторингового візиту встановлено, що до 22 засудженим були застосовані спеціальні засоби і заходи фізичного впливу, а саме - гумові кийки і наручники ... Після спілкування з засудженими були отримані скарги на неправомірне застосування сили і спеціальних засобів, приниження честі і гідності, тиску з боку адміністрації установи ", - йдеться в повідомленні.

Співробітників колонії опитали, отримані пояснення і документи. Результати моніторингу будуть надані омбудсмену.

Раніше повідомлялося, що в Олексіївській виправній колонії №25 засуджені готували бунт із залученням криміналітету з волі. У зв'язку з цим в колонії введено режим особливих умов.

Нагадаємо, в СІЗО Кропивницького ввели особливий режим через бунт які перебувають під вартою, який стався 16 грудня, а також відкрили кримінальну справу.