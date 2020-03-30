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У Харкові поліція вилучила марихуани на понад 27 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     30.03.2020 - 18:41
У Харкові поліція вилучила марихуани на понад 27 млн гривень
Фото: вилучена марихуана (npu.gov.ua)

Вага вилученої партії марихуани - близько 110 кг

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який перевозив близько 110 кг марихуани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що автомобіль Renault Laguna поліцейські зупинили на перехресті вулиць Лагерна та Кільцева. За кермом знаходився 46-річний чоловік.

"В ході огляду багажника автомобіля поліцейські виявили та вилучили 4 мішки з 220 полімерними пакунками з канабісом, виготовленого з елітних сортів рослин коноплі. Пакунки були розфасовані по 500 грамів в кожному", - йдеться у повідомленні.

Фото: поліція вилучила близько 110 кг марихуани (npu.gov.ua)

У гаражі чоловіка правоохоронці також знайшли вакуматор та близько 300 полімерних пакунків для вакуумного пакування. Чоловіка затримали, марихуану та інші знахідки вилучили та направили на дослідження.

У Нацполіції зазначили, що вартість вилученого за цінами "чорного" ринку складає понад 27 млн гривень.

Нагадаємо, раніше у Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, до якої входили колишні співробітники поліції.

Нагадаємо, минулого року у Міністерстві охорони здоров’я допускали можливість, що у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Водночас, за словами глави МВС Арсена Авакова, для легалізації марихуани в Україні поки що немає ні законодавчого процесу, ні процедури.

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