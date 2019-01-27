У Харкові поліцейські затримали кримінальних авторитетів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці затримали "смотрящего" та тримача "общака" у Харківській області

У Харкові працівники Управління стратегічних розслідувань під час проведення профілактичних заходів затримали двох рецидивістів, що мають вплив на кримінальну обстановку в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що затримання відбувалось поблизу будинку на вулиці Котова. Правоохоронці провели особистий обшук у неодноразово засуджених за скоєння тяжких злочинів - 44-річного "смотрящего" за Харківською областю, що має прізвисько "Валерсон" та 44-річного утримувача "общака".

"Під час проведення особистого обшуку у одного з чоловіків поліцейські виявили та вилучили пістолет "ПМ" та згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну речовину "метадон", у іншого вилучено згорток з речовиною, схожою на наркотичну речовину "метадон", - заявили в поліції.

Вилучені речові докази були направлені на експертизу до Харківського науково-дослідного експертного центру. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

Фото: затримані кримінальні авторитети (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові затримали бойовика "ЛНР". Перебуваючи в складі так званої "Добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" він виконував завдання терористів з бойової охорони та обслуговування важкої броньованої техніки і артилерії, повідомили в СБУ.