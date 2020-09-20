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У Харкові перевернувся кран, є потерпілий

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові на вулиці Велико-Бурлуцькій вранці 20 вересня перевернувся кран. В цей момент в кабіні знаходився чоловік, його затисло між конструкціями.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався на території підприємства "Укрвентсистема" в Індустріальному районі міста. Крановику після деблокування знадобилася медична допомога.

"Постраждалого доставлено до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги", - уточнили в рятувальній службі.

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Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в американському штаті Техас зіткнулися два будівельні крани та частково обвалилися, в результаті чого постраждали понад 20 людей.

Також РБК-Україна писало про падіння 70-тонного будівельного крану в Індії, жертвами чого стали понад 10 людей.

Ще один будівельний кран впав на житлові будинки у Лондоні, як наслідок, одна людина загинула, а ще троє постраждали.

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