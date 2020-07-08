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У Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки, є жертва

Лондон, Великобританія, Середа 08 липня 2020 оновлено 21:05
У Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки, є жертва
Фото: будівельний кран впав в Лондоні (twitter.com/LondonCityGirls)
Автор: РБК-Україна

20-метровий будівельний кран впав на будівельний майданчик і два будинки

У столиці Великобританії Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки. В результаті події загинула одна людина, ще троє постраждали, ще один вважається зниклим без вісті.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався в районі Боу. 20-метровий будівельний кран впав на будівельний майданчик і два будинки. У одного з них обрушилася частина даху.

Двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами, ще двом - надали меддопомогу на місці.

Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель. На місці події працюють щонайменше три команди рятувальників і кілька медичних бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні при розгоні вечірки постраждали 11 поліцейських.

Крім того, 14 червня в Лондоні акції проти расизму закінчилися сутичками з поліцією, в яких постраждали 6 правоохоронців.

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