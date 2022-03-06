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У Харкові окупанти влучили в телевежу: трансляцію обірвано

Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти влучили в телевізійну вежу в Харкові, в результаті чого трансляція припинилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову харківської адміністрації Олега Синєгубова.

Зазначається, що у Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу на Павловому полі. Тимчасово телетрансляція призупинена.

Сигнал наразі відсутній.

Окрім того, відомо про влучання снарядів в районі майдану Небесної сотні.

Раніше ми повідомляли, що над Харковом українські захисники збили ворожий винищувач.

Також ми писали, що в Ірпені війська РФ обстріляли цивільних під час евакуації, є жертви.

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Харків