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У Харкові обвинувачений на суді зробив спробу суїциду

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 16:11
У Харкові обвинувачений на суді зробив спробу суїциду
Фото: судовий зал після інциденту (hk.npu.gov.ua)

Обвинувачений у вбивстві проніс лезо на судове засідання

У Харкові підозрюваний у вбивстві намагався покінчити з собою в залі суду під час засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Харківській області.

За повідомленням поліції подія сталася 14 серпня близько 15:15 під час засідання Комінтернівського районного суду.

"Обвинувачений відламав від своєї бритви частину леза і, сховавши його в порожнину рота, проніс в зал судового засідання, де наніс собі поранення в живіт", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка доставили в Харківську міську клінічну лікарню. На даний момент його стан задовільний.

За фактом події вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 липня в Одесі в будівлі суду військовослужбовець Нацгвардії вистрілив собі в голову. Через два дні він помер в лікарні від отриманих травм.

Також повідомлялося про те, що в липні в центрі Києва чоловік намагався покінчити з життям, зістрибнувши з даху. Під час того, як його намагалися зняти правоохоронці, суїцидник став проявляти агресію і мало не скинув з даху поліцейського.

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