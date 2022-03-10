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У Харкові від обстрілів окупантів постраждали понад 400 будинків

Автор: Тетяна Самарук

У Харкові та області від обстрілів російських окупантів постраждали 472 будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

Зазначається, що станом на 10 березня від обстрілу постраждали або зруйновані 472 будинки в регіоні.

З них обстріли пошкодили:

  • 264 багатоповерхових та 109 приватних будинків у Харкові;
  • 13 багатоповерхових та 86 приватних будинків у Харківській області.

"Найбільша кількість постраждалих та зруйнованих будинків у Київському, Московському районах Харкова та Ізюмі. За рашистською пропагандою, всі ці будівлі - військові об'єкти нацистів", - пояснив Болвінов.

Раніше ми повідомляли, що мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.

Також ми писали, що полонений російський офіцер розповів про бої у Харкові.

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Харків