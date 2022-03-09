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"На захоплення дали три дні": полонений російський офіцер розповів про бої у Харкові

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Україна, Середа 09 березня 2022 11:55
"На захоплення дали три дні": полонений російський офіцер розповів про бої у Харкові Фото: СБУ та ЗСУ взяли в полон російського офіцера (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові під час боїв у Харкові взяли в полон російського офіцера. Він одним із перших російських полонених зізнався, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Начальник взводу розповів, що на захоплення Харкова керівництво дало три дні, проте вони не очікували супротиву від українців.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста", - заявив офіцер.

З цілого взводу окупантів вижив лише офіцер та солдата, вони здалися в полон.

Нагадаємо, що раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки нашої країни.

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