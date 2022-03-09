"На захоплення дали три дні": полонений російський офіцер розповів про бої у Харкові

Українські військові під час боїв у Харкові взяли в полон російського офіцера. Він одним із перших російських полонених зізнався, що їхав не на "навчання", а на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Начальник взводу розповів, що на захоплення Харкова керівництво дало три дні, проте вони не очікували супротиву від українців.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста", - заявив офіцер.

З цілого взводу окупантів вижив лише офіцер та солдата, вони здалися в полон.