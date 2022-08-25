У Харкові та області знову змінили комендантську годину

Харків та область повертаються до попереднього часу дії комендантської години після закінчення подовженого її формату до Дня незалежності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"З 25 серпня 2022 року та в подальшому комендантська година триватиме з 22:00 до 6:00 до окремих розпоряджень", - пояснив він.
Керівник регіону нагадав, що у час дії комендантської години заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.
Як повідомлялось, в Харкові та області змінювали комендантську годину та посилювали комплекс заходів безпеки під час святкування Дня незалежності через загрозу провокацій.
До того ж "Укрзалізниця" скасувала усі приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День незалежності.
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