ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харкові невідомі влаштували пожежу на парковці, постраждало кілька авто

Автор: РБК-Україна

У Харкові на парковці невідомі влаштували пожежу. В результаті два автомобіля вигоріли повністю.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на парковці на проспекті Тракторобудівників у ніч на 6 грудня. Поліція на місці встановили, що загоряння сталося в передній частині автомобіля Lexus GX 460.

"Машина згоріла повністю. Надалі вогонь поширився на розташовані поруч автомобілі Honda CRV і Daewoo Lanos. Daewoo Lanos також повністю знищено. Встановлено, що причиною пожежі став підпал", - йдеться в повідомленні.

Популярні новини

Фото: наслідки підпалу на парковці в Харкові (hk.npu.gov.ua)

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття співробітника Служби безпеки України в Харківській області в організації банди, яка вибивала гроші.

До цього велика пожежа сталася на території торгового центру "Барабашово" в Харкові. Вогонь знищив 25 павільйонів, постраждалих не було. Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Харківпожежапарковка