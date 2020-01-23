У Харкові насмерть збили пішохода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДТП сталася на вулиці Академіка Павлова

У Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася аварія, в результаті якої загинув пішохід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що аварія сталася 23 січня близько 13:50. Встановлено, що 35-річний водій автомобіля Infiniti Q50 здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих травм загинув.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінально провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії та особу загиблого наразі встановлюють працівники поліції.

Раніше повідомлялося, що у Прилуках Чернігівської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох автомобілів, в результаті якої постраждали четверо людей.

РБК-Україна писало, що у Києві в Голосіївському районі зранку 23 січня відбулося масова дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. В результаті аварії постраждав пасажир одного з Lanos. Його з травмою грудної клітини було госпіталізовано.