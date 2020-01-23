В Києві сталася масова ДТП, є постраждалий

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП в районі метро "Осокорки" утворилася велика пробка

у Києві В Голосіївському районі зранку 23 січня відбулося масове дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Повідомляється, що ДТП сталося близько 7:40 ранку на вулиці Саперно-Слобідській. Зіткнулися "Славута", Opel, Citroen і два Lanos. В результаті аварії постраждав пасажир одного з Lanos. Його з травмою грудної клітини було госпіталізовано.

Водій "Славути" зазначив, що перед ним їхав автомобіль, який почало носити по дорозі, і він врізався у відбійник. При цьому сам чоловік, щоб уникнути аварії, став гальмувати, під час чого в нього ссади врізався Lanos, після чого на слизькій дорозі зіткнулися ще Lanos, Opel і Citroen.

В результаті аварії для проїзду залишилася лише одна полова, в зв'язку з чим утворилася велика пробка аж до станції метро "Осокорки".

Нагадаємо, 22 січня в Києві автомобіль зіткнувся з тролейбусом і в'їхав у зупинку громадського транспорту. В результаті аварії загинула людина і двоє постраждали. За даним фактом поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що в Одесі поліцейський скоїв наїзд на 62-річну жінку, яка разом з дитиною перебігала дорогу у невстановленому місці. Жінка госпіталізована.