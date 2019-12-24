У Кривому Розі забили до смерті двох чоловіків

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Поліції затримала трьох підозрюваних у побитті людей в Кривому Розі

У Кривому Розі у Довгинцівському районі троє п'яних чоловіків забили до смерті двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначаєтсья, що троє п'яних чоловіків з одного боку почали звинувачувати двох знайомих у крадіжці техніки та їжі. В результаті між ними виникла бійка, під час якої вони завдали двом потерпілим численні удари руками та ногами в різні ділянки тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловіки померли.

Поліції затримала трьох підозрюваних. Ними виявилися місцеві мешканці 26, 27 та 46-років. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, у Краматорську поліція затримала чоловіка, який протягом години двічі напав на поліцейських. Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську.Також постраждав і її напарник з патрульної поліції.

Крім того, в Запорізькій області чоловік, озброєний ножем, вчинив напад на людей, в результаті чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

РБК-Україна писало, що в кінці жовтня в Запорізькій області невідомий скоїв ножове напад на активістку Анжеліку Бєлову. Пізніше поліції вдалося затримати нападника.