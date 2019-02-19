У Харкові мінували метро і суд

Вибухівку на станції метро "Армійська" досі шукають

В Харькове сегодня, 19 февраля, неизвестные сообщили о минировании здания суда и станции метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы полиции Харьковской области.

Как отмечается около 16:00 поступило сообщение о якобы минировании здания Харьковского апелляционного суда, расположенного на площади Героев Небесной Сотни.

Эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме того, в 18:05 в полицию сообщили о том, что на станции метро "Армейская" заложена взрывчатка.

На месте происшествия работают сотрудники отдела полиции в метрополитене и специалисты взрывотехнического управления. Станция закрыта на вход и выход граждан. Проверка продолжается.

РБК-Украина писало, что в Киеве Высший совет правосудия сегодня, 19 февраля, временно приостановила работу из-за сообщение о минировании.

Напомним, вчера, 18 февраля, в полицию поступило сообщение о минировании в Киеве станций метро "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта". Их работу приостановили на время проверки сообщения. Однако взрывотехники после проверки никаких взрывоопасных предметов не нашли.