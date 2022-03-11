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У Харкові мародерам дуже серйозно дістається, - Терехов

Автор: Світлана Мащенко

Ігор Терехов, мер Харкова, розповів, чи є в місті випадки мародерства, і як з цим ведуть боротьбу.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами градоначальника, ганебні випадки мародерства в місті є.

"Є (мародерство. - Ред.), якщо можна так сказати, "люди" - тому що я їх не вважаю за людей. Як можна в такий момент, коли ми всі об'єднані, мародерствувати? Можу сказати, що поліція справляється і дуже велика подяка нашим поліцейським, які активно реагують на такі факти", - розповів Терехов.

Він навів випадок зі спробою зламати магазин техніки "Алло".

"Поліція тут же захопила цих мародерів. Потім ми зв'язувалися з господарями магазину, щоб все це привели в порядок. Люди також дуже сильно допомагають. Знаєте, сьогодні місто згуртоване як ніколи. І, звичайно ж, цим мародерам дістається дуже серйозно", - додав мер.

Про те, що відбувається в Україні на 16-й день війни, можна стежити в нашому онлайн.

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Харків