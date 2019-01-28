У Харкові горить торговий центр

В результаті пожежі в ТЦ "Міраж" жертв і постраждалих немає

В Харькове утром загорелся торговый центр "Мираж". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 03:42 в Московском районе Харькова возник пожар в трехэтажном здании торгового центра "Мираж". На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади около 360 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Как сообщают местные СМИ, продолжается окончательная ликвидация пожара.

Напомним, ранее во Львове в подвале 9-этажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник. Из подъезда дома, где произошел взрыв, эвакуировали жильцов. Взрыв произошел во время технических работ в подвальном помещении.

Отметим, по итогам 2018 года спасатели ГСЧС потушили около 78 тысяч пожаров.

"Почти на четверть уменьшено количество чрезвычайных ситуаций. Кроме того, благодаря работе на местах удалось уменьшить количество чрезвычайных ситуаций объектного уровня на 35%", - добавил глава ГСЧС Николай Чечеткин.