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У Харкові горіла багатоповерхівка. Є загиблий, ще 13 осіб врятували

Автор: РБК-Україна

У Харкові сталася пожежа у багатоповерхівці. В результаті загинув чоловік, рятувальникам вдалося вивести з будівлі 13 осіб.

Про це йдеться в повідомленні на сайті управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

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Повідомляється, що горів 14-поверховий будинок на проспекті Гагаріна. Повідомлення про пожежу надійшло вранці о 04:41. На момент прибуття пожежників полум'я охопило квартиру на 11 поверсі, а загальна площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.

Через сильне задимлення верхніх поверхів евакуювали на свіже повітря 22 осіб. Ще 13 мешканців будинку було врятовано.

У 07:03 пожежу було локалізовано та о 08:58 остаточно ліквідовано. Під час гасіння в квартирі виявили тіло загиблого чоловіка 1984 року народження. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Фото: пожежа у Харкові (kh.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в січні сталася пожежа в нелегальному будинку престарілих в Харкові. В результаті трагедії загинули 15 осіб.

Після пожежі в цьому будинку престарілих Кабінет міністрів створив реєстр соціальних послуг.

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