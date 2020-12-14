У Харкові горіла багатоповерхівка, загинули двоє людей

Сьогодні, 14 грудня, у Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку виникла пожежа. У результаті події загинули двоє людей, однак 12 мешканців вдалось евакуювати.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася на вулиці Академіка Вальтера на сьомому поверсі багатоповерхівки. Туди було спрямовано шість оперативних пожежно-рятувальних відділень на автоцистернах і автодрабина.

Під час гасіння вогню у квартирі рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей, особи яких наразі встановлюються. Наразі не відома причина виникнення пожежі.

Зазначається, що до гасіння пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада у Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету (НАУ). Під час гасіння рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.

Крім того, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці поблизу посольства Сполучених Штатів Америки. Вогонь виник на 24-му поверсі будинку у Шевченківському районі.