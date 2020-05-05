У Харкові евакуювали 19 мешканців багатоповерхівки через пожежу у будинку

У Харкові, по вулиці Конституції, сталася пожежа в багатоквартирному будинку, через що рятувальники евакуювали 19 жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло 5 травня вночі. Загоряння виникло в приміщенні приватної майстерні, що розташована в підвальному приміщенні 5-поверхового житлового будинку.

Після приїзду рятувальники встановили, що в приміщенні горять акумуляторні батареї та інші електроприлади. Площа пожежі склала близько 10 кв. м.

"Через сильне задимлення сходової клітини пожежникам довелося виводити на свіже повітря 9 мешканців житлового будинку, з них 2 дітей. Крім того було евакуйовано назовні 10 осіб", - йдеться в повідомленні.

Через 2 години після приїзду пожежу вдалося ліквідувати. У результаті обійшлося без постраждалих. Причина загоряння та завдані збитки ще встановлюються.

Нагадаємо, 10 квітня у Харкові сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.

Також РБК-Україна писало, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа на підприємстві заготівлі металів. Вогнем було пошкоджено приміщення загальною площею 1000 квадратних метрів. Пожежу гасили понад 5 годин.