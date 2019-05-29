У Харкові понад 115 тис. споживачів газу користуються "Особистим кабінетом"

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

У кабінеті доступна можливість онлайн-оплати, квитанції, консультації фахівців

З початку функціонування "Особистого кабінету" в онлайн-сервісі сайту 104.ua в ньому зареєструвалося понад 115 тис. споживачів газу Харкова. Це майже кожен четвертий клієнт АТ "Харківміськгаз". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що "Особистий кабінет" є зручним сервісом для всіх споживачів природного газу. З його допомогою можна вирішити багато питань, не витрачаючи час на дзвінки або черги. У кабінеті доступна можливість онлайн-оплати, квитанції, консультації фахівців.

"Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" значно економить час і дозволяє самостійно контролювати свої розрахунки за газ. Так, на сьогодні основна частина користувачів сервісу – споживачі, у яких встановлені лічильники газу. Для споживачів з нормами кабінет теж може стати в нагоді і вирішити їх питання не виходячи з дому і не стояти в чергах, бо в ньому відбивається дані по особовому рахунку клієнта", - прокоментувала начальник управління клієнтського центру АТ "Харківміськгаз" Світлана Андрєєва.

Найшвидший спосіб доступу до особового рахунку є "Особистий кабінет" на сайті 104.ua.

"Реєстрація займає кілька хвилин, а вхід в сервіс - ще менше. Щоб стати користувачем сервісу потрібно всього лише зареєструватися на сайті 104.ua. Для цього знадобиться: номер особового рахунку, сума останньої оплати, контактний телефон та е-mail", - йдеться в повідомленні.