В Харькове более 115 тыс. потребителей газа пользуются "Личным кабинетом"

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

В кабинете доступна возможность онлайн-оплаты, квитанции, консультации специалистов

С начала функционирования "Личного кабинета" в онлайн-сервисе сайта 104.ua, в нем зарегистрировалось более 115 тыс. потребителей газа Харькова. Это почти каждый четвертый клиент АО "Харьковгоргаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Личный кабинет" является удобным сервисом для всех потребителей природного газа. С его помощью можно решить многие вопросы, не тратя время на звонки или очереди. В кабинете доступна возможность онлайн-оплаты, квитанции, консультации специалистов.

"Онлайн-сервис "Личный кабинет" значительно экономит время и позволяет самостоятельно контролировать свои расчеты за газ. Так, на сегодня основная часть пользователей сервиса – потребители, у которых установлены счетчики газа. Для потребителей с нормами кабинет тоже может пригодиться и решить их вопрос не выходя из дома, и не стоять в очередях, потому что в нем отражается данные по лицевому счету клиента", - прокомментировала начальник управления клиентского центра АО "Харьковгоргаз" Светлана Андреева.

Самый быстрый способ доступа к личному счету является "Личный кабинет" на сайт 104.ua.

"Регистрация занимает несколько минут, а вход в сервис - еще меньше. Чтобы стать пользователем сервиса нужно всего лишь зарегистрироваться на сайт 104.ua. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты, контактный телефон и е-mail", - говорится в сообщении.