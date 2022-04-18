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Харків'ян закликають не виходити з укриттів протягом всього дня

Фото: харків'ян закликають не виходити з укриттів протягом всього дня (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Жителів Харкова закликають протягом 18 квітня не виходити з укриттів. Російські війська безперервно обстрілюють місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Харків".

"Не виходити з укриттів протягом усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту - російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора черговий ворожий обстріл центральної частини Харкова призвів до нових жертв. За попередніми даними, загинуло п'ятеро осіб.

Додамо, в ніч проти 17 квітня російські окупанти атакували село ІвашкиХарківської області. Це останній населений пункт Золочівської громади, який досі не зазнав обстрілів ворога.

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Харків