У Харківській області окупанти обстріляли село. Пошкоджені будинки та газові мережі

Російські окупанти в ніч на 17 квітня атакували село Івашки Харківської області. Це останній населений пункт Золочівської громади, який до цього не обстрілювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Голова Золочівської громади Віктор Коваленко зазначив, що російська армія застосувала артилерію. Ніхто не постраждав, проте в результаті обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти та газові мережі.

"Сьогодні о п'ятій ранку обстріляли Івашки Золочівської громади. Били з артилерії. Як наслідок, пошкоджено 10 приватних будинків, школа, газорозподільча станція, газомережі. На щастя, люди всі живі. Як почалося, відразу поховалися в підвали, погреби", - пояснив голова ОТГ.

За його словами, тепер всі села громади постраждали від дій окупантів.