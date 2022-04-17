У Харківській області окупанти обстріляли село. Пошкоджені будинки та газові мережі
Російські окупанти в ніч на 17 квітня атакували село Івашки Харківської області. Це останній населений пункт Золочівської громади, який до цього не обстрілювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Голова Золочівської громади Віктор Коваленко зазначив, що російська армія застосувала артилерію. Ніхто не постраждав, проте в результаті обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти та газові мережі.
"Сьогодні о п'ятій ранку обстріляли Івашки Золочівської громади. Били з артилерії. Як наслідок, пошкоджено 10 приватних будинків, школа, газорозподільча станція, газомережі. На щастя, люди всі живі. Як почалося, відразу поховалися в підвали, погреби", - пояснив голова ОТГ.
За його словами, тепер всі села громади постраждали від дій окупантів.
Нагадаємо, за минулу добу російські військові 23 рази обстріляли Харків та завдали одного ракетного удару.
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