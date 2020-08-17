Харків посилив карантин: що заборонено

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті
У Харкові посилили карантинні заходи. Таке рішення було прийнято у зв'язку з ростом захворюваності коронавірусів серед жителів і визначенням міста в "жовту зону".
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
"На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень", - йдеться в повідомленні.
Так, відсьогодні в місті забороняється:
Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові.
Нагадаємо, в Україні перерозподілили населених пунктів по карантинним зонам, згідно з яким Харків потрапив в "жовту зону".