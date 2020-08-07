Харків змінив Луцьк і Тернопіль в "червоній зоні", питання метро ще не обговорювалося

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації Харків як мінімум на тиждень увійшов до "червоної зони" карантину в Україні. У той же час Луцьк і Тернопіль залишили зону найжорсткіших обмежень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

У порівнянні з минулим тижнем, в "червону зону" увійшли Харків і Костопільський район Рівненської області. Кіцманський район Чернівецькій області залишиться в ній ще на тиждень.

Відзначимо, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні обмеження, забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл та інших закладів освіти, робота ТРЦ, кафе і ресторанів.

РБК-Україна спробувало з'ясувати, чи буде Харків знову закривати метро, ​​як навесні.

"Харківський метрополітен цього самостійно не вирішує, ми державне підприємство. Ми чекаємо інформацію", - повідомили виданню на підприємстві.

У той же час в департаменті інфраструктури Харківської міськради повідомили, що питання ще не обговорювалося.

"Ми це питання не приймали, не можемо відповісти на це питання (чи обговорювалося закриття метро в Харкові, - ред.), тому що ми не знаємо", - сказали в департаменті інфраструктури.

РБК-Україна порадили звернутися в приймальню заступника міського голови, однак там повідомили, що ніяких питань не коментують. Також відмовилися надати офіційний коментар.

У той же час Тернопіль вийшов з "червоної зони", тепер у місті діють обмеження "зеленої": маски в громадських місцях; скупчення людей не більше 1 на 5 кв. метрів; кінотеатри з заповненістю на 50%; перевезення тільки сидячих пасажирів.

Луцьк теж покинув "червону зону" і не менше тижня буде перебувати в "помаранчевій". Це означає, що місто має закрити турбази та готелі, розважальні заклади, спортзали, а також заборонити нічну роботу ресторанів.

Нагадаємо, цього тижня МОЗ фіксував напружену ситуацію з коронавірусом в Харкові, оскільки переважна більшість випадків зараження в регіоні фіксується саме в обласному центрі.

Цього тижня з обласних центрів України в "червоній зоні" знаходилися тільки Тернопіль і Луцьк, які, втім, відмовлялися посилювати карантинні обмеження.