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Харків піддався масованому бомбардуванню: вибухи чутні майже у всіх районах міста

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Харків, Субота 05 березня 2022 02:50
Харків піддався масованому бомбардуванню: вибухи чутні майже у всіх районах міста Фото: Харків бомблять 5 березня (t.me/vlastinet)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 5 березня Харків піддався масованому бомбардуванню. Про вибухи повідомляють майже з усіх районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків LIVE.

"Літаки чутні у всіх районах Харкова",-повідомляє Telegram-канал.

За його даними вибухи відбуваються в районі Салтівки, Холодної Гори, Баварії, Люботині, селищі Жуковського, Коротич, нові будинки.

Нагадавши, у Харківській області за час війни з Росією від поранень в результаті артобстрілів і бойових дій загинули 188 людей. Серед них 122 цивільних, у тому числі 5 дітей.

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