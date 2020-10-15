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Харків у "червоній зоні": що закриють з понеділка

Автор: Дмитро Левицький

З понеділка, 19 жовтня, у Харкові будуть встановлені обмеження "червоної зони" карантину. Однак, попри посилення карантину, громадський транспорт у місті зупиняти не будуть.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника області, у місті обмежать час роботи закладів харчування та торговельно-розважальних центрів - вони працюватимуть лише до 20:00. Спортзали, фітнес-центри та кінотеатри закриють.

Також в Харкові планують заборонити відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах.

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Оновлено: як пише "Харків Times", на брифінгу зі ЗМІ Кучер анонсував розпуск шкіл "червоної зони" на канікули. Канікули триватимуть з 19 до 31 жовтня. Дошкільні заклади продовжать працювати без змін. Продовольчі ринки закривати теж не будуть.

Нагадаємо, сьогодні Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинне зонування. До "червоної зони" потрапила велика кількість обласних центрів.

Як писало РБК-Україна, Харків з понеділка також опиниться у "червоній зоні" карантину.

Крім того, сьогодні у Харківській ОДА заявляли про недостачу ліжок для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях області.

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