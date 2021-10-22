Харків готує додаткові обмеження. Стосуватимуться роботи транспорту

У місті планують вводити додаткові обмеження у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. В першу чергу обмеження торкнутися громадського транспорту, повідомила вона.

"Це місце, де люди частіше звичайного стикаються один з одним. Ви знаєте, що у Львові зайняті тільки сидячі місця. Більш того, вони виділили певний час з 06:00 до 09:00 ранку і з 18:00 до 21:00 вечора, коли в транспорті можуть їздити вакциновані люди. Я думаю, нам також доведеться так робити. У метро потрібно буде збільшити кількість поїздів і зменшити інтервали між ними, - розповіла вона.