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Харків готує додаткові обмеження. Стосуватимуться роботи транспорту

Автор: Анастасія Рокитна

Харків готує додаткові обмеження через коронавірус. Вони стосуватимуться роботи транспорту.

Про це заявила заступник мера Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "057".

У місті планують вводити додаткові обмеження у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. В першу чергу обмеження торкнутися громадського транспорту, повідомила вона.

"Це місце, де люди частіше звичайного стикаються один з одним. Ви знаєте, що у Львові зайняті тільки сидячі місця. Більш того, вони виділили певний час з 06:00 до 09:00 ранку і з 18:00 до 21:00 вечора, коли в транспорті можуть їздити вакциновані люди. Я думаю, нам також доведеться так робити. У метро потрібно буде збільшити кількість поїздів і зменшити інтервали між ними, - розповіла вона.

Нагадаємо, карантин у Києві посилюють. Місцева влада прийняла рішення ввести нові обмеження, Але вони почнуть діяти після переведення міста в "червону" зону.

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