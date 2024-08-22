На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боевых столкновения, - ОТГ "Харьков"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

Россияне в районе Глубокого провели внутреннюю замену личного состава и эвакуировали свои потери. На позиции был заведен личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. В районе Бугруватки также состоялась ротация личного состава на передовых позициях.

Наибольшая активность российских войск наблюдается в Волчанске, где оккупанты с разных направлений пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес один ракетный удар, вероятно ракетой Х-35, 33 раза атаковал дронами-камикадзе, и совершил 395 обстрелов позиций украинских военных.

С начала этих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Глубокого. Силы обороны Украины эффективно реагируют на действия врага, продолжая уничтожать живую силу, вооружение и военную технику оккупантов.

Потери российских войск за минувшие сутки составили 82 человека, а также было уничтожено или повреждено 81 единицу вооружения и техники, включая семь артиллерийских систем, 20 автомобилей, шесть единиц специальной техники и 48 беспилотников.