ua en ru
Чт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боевых столкновения, - ОТГ "Харьков"

Четверг 22 августа 2024 10:02
UA EN RU
На Харьковском направлении с начала суток продолжаются четыре боевых столкновения, - ОТГ "Харьков" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Харьковском направлении продолжается напряженная ситуация, где Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

Россияне в районе Глубокого провели внутреннюю замену личного состава и эвакуировали свои потери. На позиции был заведен личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ. В районе Бугруватки также состоялась ротация личного состава на передовых позициях.

Наибольшая активность российских войск наблюдается в Волчанске, где оккупанты с разных направлений пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес один ракетный удар, вероятно ракетой Х-35, 33 раза атаковал дронами-камикадзе, и совершил 395 обстрелов позиций украинских военных.

С начала этих суток продолжаются четыре боевых столкновения в районах Волчанска и Глубокого. Силы обороны Украины эффективно реагируют на действия врага, продолжая уничтожать живую силу, вооружение и военную технику оккупантов.

Потери российских войск за минувшие сутки составили 82 человека, а также было уничтожено или повреждено 81 единицу вооружения и техники, включая семь артиллерийских систем, 20 автомобилей, шесть единиц специальной техники и 48 беспилотников.

Потери россиян на фронте

За минувшие сутки российские войска понесли потери на фронте, потеряв 1130 солдат, три системы ПВО и 96 беспилотников оперативно-тактического уровня. В общей сложности, потери захватчиков составляют более 600 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине Харьков
NEWS
ВСУ медленно продвигаются вперед в Курской области, - ISW
ВСУ медленно продвигаются вперед в Курской области, - ISW
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну