В Харьковской ОВА опровергли захват россиянами территорий на Купянском направлении

Информация о том, что российские военные якобы захватили определенные территории в зоне активных боевых действий на Купянском направлении, неправдивая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности .

Отметим, что россияне активно распространяют в информпространстве фейки о том, что оккупанты якобы захватили определенные территории на Купянском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

При этом такую информацию опровергли в Харьковской ОВА.

"Все эти сообщения неправдивы. Ни одного населенного пункта ВСУ не потеряли. Все попытки россиян штурмовать наши позиции получают жесткий отпор, оккупанты терпят ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции", - сказал глава ОВА Олег Синегубов.

Он также отметил, что идет эвакуация гражданских из общин, в которых опасно находиться. Синегубов добавил, что россияне ведут массированные обстрелы гражданского населения, так как не имеют успеха на фронте.

По его словам, за прошедшие сутки были эвакуированы еще 45 человек, из них 5 детей и 26 женщин. Всего за период с 9 августа вывезли 601 человека, в том числе 153 ребенка.

Ситуация на фронте

Наши бойцы продолжают сдерживать наступление врага на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

На прошлой неделе украинские военные освободили еще 3 кв. км на южном фланге вокруг Бахмута.

Кроме того, сегодня стало известно, что Силы обороны с боем вошли в Работино Запорожской области.

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