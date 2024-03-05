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В Харьковской ОВА раскрыли цель украинских защитников в районе Табаевки

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные пытаются занять высоты в районе Табаевки, откуда наступают россияне. Сейчас это цель ВСУ в боях за населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По словам чиновника, всего на Лимано-Купянском направлении российские оккупанты сосредоточили более 100 тысяч военных. Такая цифра не изменяется уже не первый месяц. 

При этом Синегубов отметил, что каждый день оккупанты продолжают оказывать давление возле Синьковки и Табаевки. Там они пытаются реализовать наступательный потенциал, но безуспешно. 

Фото: Синьковка и Табаевка на карте (скриншот)

"В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы добиться тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных - занять высоты, откуда враг наступает", - уточнил глава ОВА. 

Бои за Табаевку

Напомним, в конце января российские оккупанты уже сообщали о том, что якобы взяли под контроль Табаевку. Но эта информация оказалась фейковой. 

Украинские защитники продолжают держать позиции в районе села. При этом оборона населенного пункта сложная, поскольку он находится в низине. 

Как рассказал в комментарии РБК-Украина эксперт Александр Мусиенко, россияне хотят оккупировать Табаевку, поскольку там проходит дорога Р-07 из Купянска в оккупированный город Сватово (Луганская область).

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