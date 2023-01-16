Враг вновь атаковал Купянск: повредили дома и ранили двух жителей

Утром 16 января российские захватчики вновь нанесли удар по Купянску (Харьковская область). Вследствие обстрелов повреждены дома и ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частные домовладения и многоквартирный дом. Ранение получила 65-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - написал он.

Позже Синегубов уточнил, что вследствие утреннего обстрела Купянска ранения получил еще один гражданский - 41-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, глава Харьковской ОВА рассказал, что в течение прошедших суток россияне атаковали приграничье региона, применив артиллерию, минометы и танки.

В Волчанске вследствие обстрелов повреждено учебное учреждение, там произошел пожар. Также пострадали частные дома и хозяйственные сооружения.