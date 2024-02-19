ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (фото)

Понедельник 19 февраля 2024 19:40
UA EN RU
В Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (фото) Фото: в Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители в Харьковской области обнаружили боевую часть российской ракеты Х-591 и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как рассказали в ведомстве, на прошлой неделе силы ПВО в Змиевском районе сбили ракету Х-59. Авиаракета содержала почти 300 килограммов взрывчатки.

На место оперативно прибыли специалисты по сводному отряду взрывотехнической службы Национальной полиции Украины. Взрывотехники установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Перед перевозкой правоохранители привели в доступное для транспортировки состояние взрыватель боевой части. После этого боевую часть авиаракеты, которая содержала примерно 300 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на специальную взрывную площадку, где в дальнейшем уничтожили.

Фото: в Харьковской области уничтожили вражескую ракету, содержащую 300 кг взрывчатки (t.me/police_kh_region)

Российская атака в ночь на 18 февраля.

Напомним, в ночь на 18 февраля россияне атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Этой ночью войска РФ выпустили шесть зенитных ракет С-300, три крылатых ракеты Х-22 и управляемую авиационную ракету Х-59. Также россияне выпустили 14 ударных дронов из Приморско-Ахтарска и Курска.

В результате боевой работы украинским военным удалось сбить большинство "Шахедов" и ракету Х-59. ПВО работало в рамках Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Ночью враг, в частности, атаковал Полтавскую область. Вражеские дроны ударили по инфраструктурному объекту на территории Полтавского района. Это привело к пожару. Обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, вчера оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск в Харьковской области. В результате удара были повреждены три двухэтажных жилых дома, а также разрушен частный сектор. Из-под завалов спасатели извлекли четырех пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
поліцейські Война России против Украины
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ