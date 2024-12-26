В Харьковской области укрепляют фортификации Балаклеи и Изюма, строят круговую оборону

В Харьковской области активно ведутся работы по строительству фортификационных сооружений. Сейчас главное внимание уделяется укреплению оборонительных позиций в районах Балаклеи и Изюма.

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слободской край".

"Мы возводим линии обороны по определенным направлениям, а также работаем над созданием круговой обороны для городов и поселков. Это масштабный объем работы, поэтому в первую очередь выбираются наиболее угрожающие и приоритетные территории. Сейчас такими являются Балаклея и Изюм", - рассказал Синегубов.

По его словам, эти районы имеют стратегическое значение. Поэтому их укрепление является ключевым элементом безопасности региона. Укрепление Балаклеи и Изюма позволит повысить уровень защиты местного населения и сдержать возможную угрозу.

Синегубов рассказал, что строительство фортификаций выполняется по заданию военных и является частью комплексного плана по обороне Харьковской области.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, город Изюм постоянно находится под обстрелами российской армии с начала масштабного вторжения. С 1 апреля 2022 года город был оккупирован российскими захватчиками, но уже осенью того же года ВСУ вернули Изюм под свой контроль. В марте 2024 года россияне атаковали Изюм дронами.

Ранее заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.