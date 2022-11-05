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В Харьковской области задержали фаната "русского мира" с гранатами и взрывчаткой

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Харьковская область, Суббота 05 ноября 2022 15:06
В Харьковской области задержали фаната "русского мира" с гранатами и взрывчаткой Фото: в Харьковской области разоблачили сторонника оккупантов (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Фанат "русского мира" публично поддерживал российское вторжение в Украину. Он призывал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Кроме того, сторонник врага утверждал, что российская армия не обстреливает мирное население.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.

Напомним, в Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая работала на оккупантов и вступила в ряды так называемой "народной милиции".

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